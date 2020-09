Elettra Lamborghini, serie tv sulla sua vita in arrivo su Dplay plus (e poi su Real Time) (Di martedì 29 settembre 2020) Elettra Lamborghini verso Discovery. Anzi, per essere più precisi, l’ereditiera approderà su Dplay plus, la piattaforma streaming pay di Discovery Italia. Lo farà con una produzione originale nella quale si racconterà davanti alla telecamera. La serie in 10 puntate è ambientata attraverso la penisola, da Napoli a Milano, passando per Bologna, lungo le tappe del tour musicale estivo di Elettra, e mostrerà le immagini del fresco matrimonio con il dj e produttore musicale AfroJack, organizzato sotto la guida di Enzo Miccio, volto molto noto per i telespettatori di Real Time. Il titolo è ancora top secret, le riprese sono iniziate durante l’estate e riprenderanno nelle prossime settimane. Tra ... Leggi su blogo (Di martedì 29 settembre 2020)verso Discovery. Anzi, per essere più precisi, l’ereditiera approderà su, la piattaforma streaming pay di Discovery Italia. Lo farà con una produzione originale nella quale si racconterà davanti alla telecamera. Lain 10 puntate è ambientata attraverso la penisola, da Napoli a Milano, passando per Bologna, lungo le tappe del tour musicale estivo di, e mostrerà le immagini del fresco matrimonio con il dj e produttore musicale AfroJack, organizzato sotto la guida di Enzo Miccio, volto molto noto per i telespettatori di. Il titolo è ancora top secret, le riprese sono iniziate durante l’estate e riprenderanno nelle prossime settimane. Tra ...

