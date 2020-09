Doc Nelle tue mani seconda parte uscita, Luca Argentero torna dal 15 ottobre su Rai 1 «Preparatevi a un gran finale» (Di martedì 29 settembre 2020) Doc Nelle tue mani, la seconda parte in uscita il 15 ottobre su Rai 1 Luca Argentero è pronto a tornare in tv con l’amatissimo dottor Fanti. L’uscita della seconda parte di Doc Nelle Tue mani è prevista per giovedì 15 ottobre con otto nuovi episodi «La chiusura della prima stagione sarà clamorosa, è un grandissimo finale» spiega Luca Argentero su TV Sorrisi e Canzoni. E su come ha affrontato il set di Doc Nelle Tue mani ai tempi del coronavirus risponde «Abbiamo fatto ... Leggi su spettacoloitaliano (Di martedì 29 settembre 2020) Doctue, lainil 15su Rai 1è pronto are in tv con l’amatissimo dottor Fanti. L’delladi DocTueè prevista per giovedì 15con otto nuovi episodi «La chiusura della prima stagione sarà clamorosa, è undissimo» spiegasu TV Sorrisi e Canzoni. E su come ha affrontato il set di DocTueai tempi del coronavirus risponde «Abbiamo fatto ...

SMSNEWSOFFICIAL : Dal 15 ottobre in prima serata su Rai 1 andranno in onda le nuove puntate della serie “Doc – Nelle tue mani” - comeuniceberg : MARÒ HO BECCATO LO SPOT DI DOC NELLE TUE MANI PROSSIMAMENTE SU RAI 1 STO SCLERANDO MALISSIMOOOOOO OOOOO OOOOO OOOOO… - ElisaDiGiacomo : Doc-Nelle tue mani, Luca Argentero: 'Sarà un grandissimo finale' - ItaliaRai : Andrea Fanti perde la memoria dei suoi ultimi dodici anni di vita... Non perdete la seconda puntata di 'Doc nelle t… - Romanito_21 : RT @bubinoblog: DOC NELLE TUE MANI, LUCA ARGENTERO: IL FINALE DELLA PRIMA STAGIONE È CLAMOROSO -