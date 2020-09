Covid, i test rapidi sulla saliva arrivano anche nelle scuole (Di martedì 29 settembre 2020) I test antigenici rapidi negli aeroporti saranno usati anche nelle scuole per le attività di «screening». Lo ha deciso ieri il Comitato tecnico scientifico (Cts) dove è stato raggiunto un accordo sulla bozza di una circolare presentata dal ministero della Salute Roberto Speranza. Con i test rapidi si possono ottenere risultati in tre minuti. Sono realizzati con la saliva. Il cotton-fioc viene messo a contatto con dei reagenti. Un metodo che sostituisce il tampone e garantisce costi più contenuti. I … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 29 settembre 2020) Iantigenicinegli aeroporti saranno usatiper le attività di «screening». Lo ha deciso ieri il Comitato tecnico scientifico (Cts) dove è stato raggiunto un accordobozza di una circolare presentata dal ministero della Salute Roberto Speranza. Con isi possono ottenere risultati in tre minuti. Sono realizzati con la. Il cotton-fioc viene messo a contatto con dei reagenti. Un metodo che sostituisce il tampone e garantisce costi più contenuti. I … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

