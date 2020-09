Covid e test rapidi nelle scuole: c'è l'ok del Cts allo screening (Di martedì 29 settembre 2020) Dopo le prime sperimentazioni in Lazio, gli esperti del Comitato tecnico-scientifico hanno dato via libera alla possibilità di effettuare tamponi rapidi nelle scuole per la sola attività di screening. ... Leggi su quotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Dopo le prime sperimentazioni in Lazio, gli esperti del Comitato tecnico-scientifico hanno dato via libera alla possibilità di effettuare tamponiper la sola attività di. ...

Covid, Vaia (Spallanzani): «Test salivare nelle scuole del Lazio, da lunedì parte la sperimentazione» Il Messaggero Coronavirus Frosinone, tre nuovi casi in provincia. Nel Lazio 219 e 3 decessi

Per quanto riguarda la Asl di Frosinone, si tratta di casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Attività di testing al liceo Severi del capoluogo ...

Covid Lazio, il bollettino di oggi 29 settembre: 219 nuovi casi e tre decessi. Impennata a Roma, 115 contagi

Sono stati 219 i contagi da coronavirus nel Lazio nelle ultime 24 ore e 3 i decessi. Di questi 115 casi sono a Roma. I contagi continuano quindi ad aumentare anche se di poco (ieri erano 211).

