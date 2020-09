Covid, De Luca a ‘Porta a Porta’: “E’ stata la penultima ordinanza prima di chiudere tutto” (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Questa è la penultima decisione prima di chiudere tutto. Possiamo fare due scelte andare verso il lockdown, chiudere tutto, ma questo avrebbe ricadute economiche pesanti, oppure decidere di convivere con il Covid, ma questo richiede il rispetto rigoroso delle regole“. Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca nel corso della registrazione di Porta a Porta è tornato sull’ordinanza siglata questa mattina e tesa a ‘regolare’ movida ed eventi. L'articolo Covid, De Luca a ‘Porta a Porta’: “E’ stata la penultima ordinanza prima di chiudere ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Questa è ladecisioneditutto. Possiamo fare due scelte andare verso il lockdown,tutto, ma questo avrebbe ricadute economiche pesanti, oppure decidere di convivere con il, ma questo richiede il rispetto rigoroso delle regole“. Così il governatore della Campania, Vincenzo Denel corso della registrazione di Porta a Porta è tornato sull’siglata questa mattina e tesa a ‘regolare’ movida ed eventi. L'articolo, Dea ‘Porta a Porta’: “E’ladi...

Adnkronos : #Covid, #DeLuca: 'Sono molto allarmato, siamo in seconda epidemia' - Adnkronos : Covid, De Luca: 'Se contagio peggiora tra 4 giorni chiudiamo tutto' - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, RICHIESTA AL GOVERNO: SUBITO UN PIANO STRAORDINARIO PER IL RISPETTO DELLE ORDINANZE Qui la #news sulle… - rep_napoli : Covid, l'avvertimento di De Luca: 'Questa è la penultima ordinanza prima di chiudere tutto' [aggiornamento delle 20… - Marco_chp1 : RT @Adnkronos: #Covid, #DeLuca: 'Sono molto allarmato, siamo in seconda epidemia' -