A causa dell'aumento dei contagi da Coronavirus, in Israele il Lockdown 'durerà probabilmente più di un mese'. Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu confermando quanto anticipato dal ministro ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Netanyahu Coronavirus, Netanyahu: "Lockdown in Israele durerà più di un mese" TGCOM Una settimana da record di contagi

Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres punta su una leadership responsabile per sconfiggere il virus - In Svizzera 225 nuovi casi, in Ticino tre e nei Grigioni sei ...

Israele: lockdown fino all'11 ottobre

Il lockdown imposto in Israele per contenere la diffusione del coronavirus durerà probabilmente "più di un mese" e potrebbe "volerci molto più tempo". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu conferm ...

