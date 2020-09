Cassa Centrale Banca coordina finanziamento in pool di 16 milioni a S.I.T.C. (Di martedì 29 settembre 2020) (Teleborsa) – Cassa Centrale Banca rinnova il sostegno al territorio, coordinando un finanziamento in pool del valore di 16 milioni di euro a S.I.T.C. – Società Incremento Turistico Canazei, destinato alla realizzazione di un bacino artificiale ed alla riqualificazione della pista da sci preesistente. La società beneficiaria, attiva nella costruzione e gestione di impianti di risalita per lo sci, è tra i maggiori e migliori comprensori sciistici in Italia e, in oltre settant’anni di storia, ha contribuito in maniera importante all’incremento del turismo in Val di Fassa. L’operazione è stata siglata oggi a Vigo di Fassa dal neo Presidente di S.I.T.C., Daniele Dezulian, dal responsabile dell’Ufficio Corporate ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 settembre 2020) (Teleborsa) –rinnova il sostegno al territorio,ndo unindel valore di 16di euro a S.I.T.C. – Società Incremento Turistico Canazei, destinato alla realizzazione di un bacino artificiale ed alla riqualificazione della pista da sci preesistente. La società beneficiaria, attiva nella costruzione e gestione di impianti di risalita per lo sci, è tra i maggiori e migliori comprensori sciistici in Italia e, in oltre settant’anni di storia, ha contribuito in maniera importante all’incremento del turismo in Val di Fassa. L’operazione è stata siglata oggi a Vigo di Fassa dal neo Presidente di S.I.T.C., Daniele Dezulian, dal responsabile dell’Ufficio Corporate ...

