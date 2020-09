Aurelio è morto per salvarli: loro lo offendono sui social “ma quale eroe!” (Di martedì 29 settembre 2020) Aurelio Visalli è morto per salvare due ragazzi dalle acque. Oggi quei due ragazzi pubblicano post che smentisce i fatti, poi cancellano. Il sottufficiale della Capitaneria di Milazzo, Alvaro Visalli è morto da eroe, salvando la vita a due giovani ragazzi in balia delle onde. Hanno destato scalpore e commozione le parole di ricordo di sua moglie, poco convinta della versione ufficiale dei fatti, e decisa nel dimostrare che in questo caso, suo marito non sia stato tutelato dallo Stato, quello Stato che con orgoglio difendeva ogni giorno. Ha destato scalpore inoltre, il post scritto da uno dei due ragazzi, poi subito cancellato, nel quale di fatto si smentisce l’intera dinamica. Uno dei due quindicenni ha infatti scritto nel post di essersi si ritrovato in balia delle onde, ma di non ... Leggi su chenews (Di martedì 29 settembre 2020)Visalli èper salvare due ragazzi dalle acque. Oggi quei due ragazzi pubblicano post che smentisce i fatti, poi cancellano. Il sottufficiale della Capitaneria di Milazzo, Alvaro Visalli èda eroe, salvando la vita a due giovani ragazzi in balia delle onde. Hanno destato scalpore e commozione le parole di ricordo di sua moglie, poco convinta della versione ufficiale dei fatti, e decisa nel dimostrare che in questo caso, suo marito non sia stato tutelato dallo Stato, quello Stato che con orgoglio difendeva ogni giorno. Ha destato scalpore inoltre, il post scritto da uno dei due ragazzi, poi subito cancellato, neldi fatto si smentisce l’intera dinamica. Uno dei due quindicenni ha infatti scritto nel post di essersi si ritrovato in balia delle onde, ma di non ...

DaniloToninelli : Dolore e sgomento per la morte di Aurelio Visalli, il sottufficiale della Guardia Costiera morto in mare a Milazzo… - AlfonsoBonafede : Esprimo tutta la mia vicinanza alla famiglia di Aurelio Visalli, secondo capo della guardia costiera, morto in mare… - crocerossa : 'Il gesto eroico del sottufficiale della @guardiacostiera, Aurelio Visalli, morto per salvare una vita, ci rammenta… - infoitinterno : Militare morto a Milazzo, Aurelio inghiottito da onde - angiuoniluigi : RT @repubblica: “Non sapevo che Aurelio fosse morto per salvarmi. Piango per i suoi figli” -