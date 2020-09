iconanews : Armenia, ucciso un civile sul nostro territorio - VadoABere : RT @Andreinviaggio: ?????????? Oggi è il secondo giorno di intensi combattimenti tra #Azerbaijan e #Armenia. Fonti azere hanno menzionato 500 so… - remiromi1 : RT @Andreinviaggio: ?????????? Oggi è il secondo giorno di intensi combattimenti tra #Azerbaijan e #Armenia. Fonti azere hanno menzionato 500 so… - Andreinviaggio : ?????????? Oggi è il secondo giorno di intensi combattimenti tra #Azerbaijan e #Armenia. Fonti azere hanno menzionato 50… - Marchesinimarc1 : Tensione nel #Caucaso tra #Armenia e #Azerbaigian per il controllo della regione autonoma del #NagornoKarabakh che… -

Ultime Notizie dalla rete : Armenia ucciso

Il ministero degli Esteri armeno denuncia la morte di un civile durante un attacco azero a Vardenis, in territorio armeno e quindi non nel conteso Nagorno-Karabakh. Lo riporta l'agenzia statale russa ...La notizia è confermata da fonti di AsiaNews e dall’Osservatorio per i diritti umani in Siria. Ankara li ha ingaggiati per 1800 dollari al mese, per tre mesi. “E’ una guerra s ...