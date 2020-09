A Parigi arriva Solitude, antischiavista in Guadalupa (Di mercoledì 30 settembre 2020) La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, sabato scorso ha dedicato un giardino, nel XVII arrondissement, a Solitude, una «mulatta» (così è descritta negli scritti che le evocano) che aveva lottato nella resistenza contro il ritorno della schiavitù in Guadalupa imposto da Napoleone, otto anni dopo l’abolizione del 1794. Arrestata e condannata a morte, Solitude, incinta, fu impiccata il giorno dopo il parto, nel 1802. LA PROMESSA è che nel giardino sorgerà anche una statua per ricordare la sua figura (ne … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 30 settembre 2020) La sindaca di, Anne Hidalgo, sabato scorso ha dedicato un giardino, nel XVII arrondissement, a, una «mulatta» (così è descritta negli scritti che le evocano) che aveva lottato nella resistenza contro il ritorno della schiavitù inimposto da Napoleone, otto anni dopo l’abolizione del 1794. Arrestata e condannata a morte,, incinta, fu impiccata il giorno dopo il parto, nel 1802. LA PROMESSA è che nel giardino sorgerà anche una statua per ricordare la sua figura (ne … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

