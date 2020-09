Vigili del Fuoco | soccorso un cervo al centro ' Monte Adone' - VIDEO e

(Di lunedì 28 settembre 2020) Passaporto per animali: come e dove farlo a Bologna 12 luglio 2020 Cani e gatti, con il Covid picco di adozioni: 'Gli animali aiutano, ma c'è il rischio abbandono post-emergenza' 24 aprile 2020

enpaonlus : Il cane Sascia si incastra tra due muri, così i pompieri lo liberano - enpaonlus : Grazie ai Vigili del Fuoco per esserci sempre! @emergenzavvf @RosannaMarani @massimo4951 @chruggeriTg2… - enpaonlus : Ben, il cane che cercava il suo padrone (morto) tra i tetti delle case - fatina909 : RT @enpaonlus: Grazie ai Vigili del Fuoco per esserci sempre! @emergenzavvf @RosannaMarani @massimo4951 @chruggeriTg2 @rudi_de_fanti @Franc… - LivornoPress : Crolla pianerottolo, persona soccorsa dai vigili del fuoco -

Ultime Notizie dalla rete : Vigili del

Il Lametino

Attimi di tensione e apprensione sabato 26 settembre 2020 in corso Regio Parco. Era sera quando un uomo di 55 anni si è gettato dal ponte che affaccia sulla Dora Riparia. L'uomo è rimasto a lungo immo ...di Antonio Vuolo Il maltempo, che sta imperversando in tutto il salernitano, non ha risparmiato neppure il Cilento. La pioggia e il forte vento hanno causato non pochi danni e disagi tra Agropoli e Ca ...