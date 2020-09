Una festa di famiglia si trasforma in focolaio di Covid: 1700 in quarantena e 38 positivi in Germania (Di lunedì 28 settembre 2020) Un focolaio di coronavirus si è registrato in Germania nella città di Bielefeld, nel Nordreno-Vestfalia, dove dopo una festa di famiglia sono risultate positive 38 persone e circa 1700 sono state sottoposte alla quarantena preventiva. Lo riporta il giornale tedesco Bild.Alla festa hanno infatti partecipato diversi bambini che provenivano da dieci scuole e 15 classi, ha spiegato in conferenza stampa il capo dell’unità di crisi locale. “Soltanto nel circuito scolastico sono in quarantena 800 scolari e 125 insegnanti”, ha spiegato.Dall’amministrazione locale è arrivato un appello a un più rigoroso rispetto delle regole: alla festa in questione, è stato sottolineato, non si ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 settembre 2020) Undi coronavirus si è registrato innella città di Bielefeld, nel Nordreno-Vestfalia, dove dopo unadisono risultate positive 38 persone e circasono state sottoposte allapreventiva. Lo riporta il giornale tedesco Bild.Allahanno infatti partecipato diversi bambini che provenivano da dieci scuole e 15 classi, ha spiegato in conferenza stampa il capo dell’unità di crisi locale. “Soltanto nel circuito scolastico sono in800 scolari e 125 insegnanti”, ha spiegato.Dall’amministrazione locale è arrivato un appello a un più rigoroso rispetto delle regole: allain questione, è stato sottolineato, non si ...

