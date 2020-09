Roma-Juve | la frase di Dzeko all’arbitro Di Bello | “Sempre così con loro…”

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 28 settembre 2020) Era la partita di Edin. Il bosniaco avrebbe potuto giocarea maglie invertite e invece è rimasto con quella giallorossa. Ha giocato bene, come spesso gli accade, tanto lavoro prezioso per i compagni: un regista arretrato. Poi però è mancato in quello che sa fare meglio: il centravanti. Due errori sotto porta non da lui, due gol sbagliati che gridano vendetta. E alla fine il 2-2 di Ronaldo. Ma i tifosi sono sempre dalla sua parte. Hanno apprezzato lo spirito guerriero di, la sua voglia di non mollare mai. Incitamenti ai compagni, richiami, ma anche dialoghi con l’arbitro, da vero capitano. E proprio un siparietto con il direttore di gara, Di, non è sfuggito alle telecamere. Un fallo fischiato in favore delladopo ...