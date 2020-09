Rimproverati perché senza mascherina, rissa in un supermercato a Crema (VIDEO). Cobas: “Diversi i problemi di ordine pubblico” (Di lunedì 28 settembre 2020) rissa in un supermercato a Crema dopo il rifiuto di indossare la mascherina. Il VIDEO virale sui social. Crema – Attimi di tensione in un supermercato di Crema dove è scoppiata una rissa per il rifiuto di indossare la mascherina. L’episodio, come raccontato dai media locali, è successo nel pomeriggio di domenica 27 settembre e il VIDEO è diventato subito virale sui social. Nel filmato si vedono due uomini lanciare cestini del supermercato e colpire violentemente le persone che cercano di fermarli. Una situazione che è tornata alla normalità solo dopo l’intervento della polizia. rissa in un ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 28 settembre 2020)in undopo il rifiuto di indossare la. Ilvirale sui social.– Attimi di tensione in undidove è scoppiata unaper il rifiuto di indossare la. L’episodio, come raccontato dai media locali, è successo nel pomeriggio di domenica 27 settembre e ilè diventato subito virale sui social. Nel filmato si vedono due uomini lanciare cestini dele colpire violentemente le persone che cercano di fermarli. Una situazione che è tornata alla normalità solo dopo l’intervento della polizia.in un ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, rimproverati perché non portano la mascherina: maxi-rissa in un supermercato di Crema… - NewsMondo1 : Rimproverati perché senza mascherina, rissa in un supermercato a Crema (VIDEO). Cobas: “Diversi i problemi di ordin… - axelvento999 : Coronavirus, rimproverati perché senza mascherina: maxi rissa in un cent... - mecca_salvatore : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, rimproverati perché non portano la mascherina: maxi-rissa in un supermercato di Crema - mrzchm : RT @SecolodItalia1: Rimproverati all’ipermercato perché senza mascherina minacciano il vigilante con un cric (video) -

Ultime Notizie dalla rete : Rimproverati perché “Hanno dato il Nobel a Simon perché il romanzo è morto?” Pangea.news