Reddito di cittadinanza, Conte si accorge (solo ora) che è tutto da rifare. La Bellanova esulta (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Reddito di cittadinanza non ha funzionato. Gli ultimi dati confermano il pasticciaccio grillino. E Giuseppe Conte è pronto a rivedere radicalmente i meccanismi del sussidio voluto tenacemente dai 5Stelle. Aprendo un nuovo fronte interno. Reddito di cittadinanza, la svolta di Conte Introdotto nel gennaio 2019 come sostegno al reinserimento nel mondo del lavoro, il sussidio mensile rischia di rimanere “una misura puramente assistenziale”. Per questo, come riporta il Corriere della Sera, il premier sta lavorando a una svolta radicale. E chiede una soluzione che sia “operativa entro 6 mesi”. Un cervellone informatico per collegare domanda e offerta L’idea è quella dei realizzare un cervellone informatico – capace di mettere insieme la ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 settembre 2020) Ildinon ha funzionato. Gli ultimi dati confermano il pasticciaccio grillino. E Giuseppeè pronto a rivedere radicalmente i meccanismi del sussidio voluto tenacemente dai 5Stelle. Aprendo un nuovo fronte interno.di, la svolta diIntrodotto nel gennaio 2019 come sostegno al reinserimento nel mondo del lavoro, il sussidio mensile rischia di rimanere “una misura puramente assistenziale”. Per questo, come riporta il Corriere della Sera, il premier sta lavorando a una svolta radicale. E chiede una soluzione che sia “operativa entro 6 mesi”. Un cervellone informatico per collegare domanda e offerta L’idea è quella dei realizzare un cervellone informatico – capace di mettere insieme la ...

gennaromigliore : Finalmente si fa chiarezza su un vero spreco di stato come #Quota100. Bene non rinnovarla. Ora si riveda anche il r… - AnnalisaChirico : Poiché eccelle nel proprio ruolo, Pasquale Tridico, padre del reddito di cittadinanza all’italiana e presidente Inp… - repubblica : Omicidio Willy, villa con statue di leoni all'ingresso: ecco la casa del padre dei fratelli Bianchi che percepiva i… - luciapanizio : RT @alebarbano: Conte 2 si è accorto dopo due anni che il reddito di cittadinanza e Quota 100, varati da Conte 1, sono un attacco al lavor… - BinItalia : Reddito di cittadinanza: per #Conte e #dimaio la colpa della povertà è dei poveri che vanno puniti! Ci vuole al con… -