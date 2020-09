Maltempo: da ieri oltre mille interventi dei vigili del fuoco da Nord a Sud, oltre 500 solo in Campania (Di lunedì 28 settembre 2020) Intenso lavoro per i vigili del fuoco nelle scorse ore, impegnati in circa mille interventi da Nord a Sud per la rimozione di alberi pericolanti, tetti divelti dal vento, prosciugamenti e per la messa in sicurezza di strutture danneggiate dal Maltempo: Toscana e Campania le regioni più colpite. A Livorno sono proseguite per tutta la giornata di ieri le operazioni di messa in sicurezza a strutture ed edifici danneggiati dalla tromba d’aria che venerdì si è abbattuta sulla zona di Cecina e Rosignano Marittimo. In Campania le squadre dei vigili del fuoco hanno svolto più di 500 interventi connessi all’emergenza Maltempo: a ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 28 settembre 2020) Intenso lavoro per idelnelle scorse ore, impegnati in circadaa Sud per la rimozione di alberi pericolanti, tetti divelti dal vento, prosciugamenti e per la messa in sicurezza di strutture danneggiate dal: Toscana ele regioni più colpite. A Livorno sono proseguite per tutta la giornata dile operazioni di messa in sicurezza a strutture ed edifici danneggiati dalla tromba d’aria che venerdì si è abbattuta sulla zona di Cecina e Rosignano Marittimo. Inle squadre deidelhanno svolto più di 500connessi all’emergenza: a ...

