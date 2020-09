L’intervista di Daria Bignardi ad Elena Ferrante: “Essere donna è una straordinaria opportunità” (Di lunedì 28 settembre 2020) Elena Ferrante: “Essere donna è una straordinaria opportunità” Elena Ferrante, l’autrice de L’amica geniale, si è concessa una lunga intervista con Daria Bignardi sul nuovo volume di Vanity Fair (disponibile anche online) parlando soprattutto del ruolo della donna nella nostra società. La Bignardi ha immediatamente toccato il tasto “Amica geniale”, la tetralogia che ha reso la Ferrante un’autrice conosciuta a livello mondiale: una storia d’amicizia, d’amore e un continuo sgomitare per trovare il proprio posto nel mondo, un testa a testa tra due amiche (talvolta più nemiche) che ogni tanto hanno lasciato che fosse ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 settembre 2020): “Essereè unaopportunità”, l’autrice de L’amica geniale, si è concessa una lunga intervista consul nuovo volume di Vanity Fair (disponibile anche online) parlando soprattutto del ruolo dellanella nostra società. Laha immediatamente toccato il tasto “Amica geniale”, la tetralogia che ha reso laun’autrice conosciuta a livello mondiale: una storia d’amicizia, d’amore e un continuo sgomitare per trovare il proprio posto nel mondo, un testa a testa tra due amiche (talvolta più nemiche) che ogni tanto hanno lasciato che fosse ...

dariabig : Ecco, ora è on line l’intervista a Elena Ferrante che mi chiedevate. - MarioManca : RT @dariabig: Ecco, ora è on line l’intervista a Elena Ferrante che mi chiedevate. - IICParigi : RT @dariabig: Ecco, ora è on line l’intervista a Elena Ferrante che mi chiedevate. - vannisantoni : RT @dariabig: Ecco, ora è on line l’intervista a Elena Ferrante che mi chiedevate. - Polsinella : RT @dariabig: Ecco, ora è on line l’intervista a Elena Ferrante che mi chiedevate. -

Ultime Notizie dalla rete : L’intervista Daria L’AZZURRO VELO di Sebastiano Burgaretta LetteratitudineNews