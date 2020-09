L’ex portiere Furlan: “Trapani non merita queste umiliazioni” (Di lunedì 28 settembre 2020) Jacopo Furlan, ex portiere del Trapani, ha voluto commentare attraverso una storia su Instagram la grave situazione del club granata dopo la mancata disputa della gara contro la Casertana. Quanto successo ieri fotografa la situazione drammatica in cui si trova il Trapani, reduce da una retrocessione frutto anche delle inadempienze della ormai ex proprietà, la Alivision di Fabio Petroni, costate due punti di penalizzazione risultati determinanti. Ieri c’è stata contestazione e anche un diverbio sotto la tribuna tra il neo proprietario Gianluca Pellino (al quale da qualche giorno la Alivision avrebbe ceduto il 100% delle quote) e il capitano Felice Evacuo che, assieme a Del Prete, Luperini e Pettinari, stava per lasciare lo stadio.Questo il messaggio di Jacopo Furlan, attualmente ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 28 settembre 2020) Jacopo, exdel Trapani, ha voluto commentare attraverso una storia su Instagram la grave situazione del club granata dopo la mancata disputa della gara contro la Casertana. Quanto successo ieri fotografa la situazione drammatica in cui si trova il Trapani, reduce da una retrocessione frutto anche delle inadempienze della ormai ex proprietà, la Alivision di Fabio Petroni, costate due punti di penalizzazione risultati determinanti. Ieri c’è stata contestazione e anche un diverbio sotto la tribuna tra il neo proprietario Gianluca Pellino (al quale da qualche giorno la Alivision avrebbe ceduto il 100% delle quote) e il capitano Felice Evacuo che, assieme a Del Prete, Luperini e Pettinari, stava per lasciare lo stadio.Questo il messaggio di Jacopo, attualmente ...

