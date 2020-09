L' appello dagli ospedali | Raddoppiamo i tamponi

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 28 settembre 2020) Francesca Angeli Non è esclusa una seconda ondata simile a quella che ha colpito l'Italia in primavera Non è esclusa una seconda ondata simile a quella che ha colpito l'Italia in primavera. A lanciare l'allarme il direttore scientifico dello Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito. «Il mondo è sotto scacco, i paesi vicini a noi anche -avverte lo scienziato- L'Italia molto meno ma l'aumento dei ricoverati e delle terapie intensive indica che il virus non è andato via, continua a circolare. Dobbiamo essere molto attenti perché possiamo avere un autunno come la scorsa primavera». Ippolito insiste su un aspetto: tutti possiamo essere «infetti» quindi occorre mantenere tutte le misure di prevenzione anche perché ora a causa del fattore climatico ci sarà una maggiore difficoltà nel distinguere «i ...