La strategia difensiva di Luca Palamara davanti al Csm, il pg: “Risposte elusive. Stop alle domande” (Di lunedì 28 settembre 2020) Silenzio sull’accusa cuore del processo e risposte che il procuratore generale della Cassazione definisce “elusive”. Luca Palamara, nel corso del procedimento disciplinare davanti al Csm e in attesa del processo a Perugia, ha scelto una strategia difensiva ben precisa: non rispondere alle domande che riguardano l’ormai famigerato incontro all’hotel Champagne di Roma tra l’8 e il 9 maggio del 2019 quando si discusse della nomina del futuro procuratore capo di Roma tra cinque consiglieri del Csm, i politici Luca Lotti e Cosimo Ferri, e lo stesso ex presidente dell’Anm. “L’ufficio di Procura rileva che tutte le domande che poniamo hanno per base i contenuti intercettativi. Se la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Silenzio sull’accusa cuore del processo e risposte che il procuratore generale della Cassazione definisce “”., nel corso del procedimento disciplinareal Csm e in attesa del processo a Perugia, ha scelto unaben precisa: non risponderedomande che riguardano l’ormai famigerato incontro all’hotel Champagne di Roma tra l’8 e il 9 maggio del 2019 quando si discusse della nomina del futuro procuratore capo di Roma tra cinque consiglieri del Csm, i politiciLotti e Cosimo Ferri, e lo stesso ex presidente dell’Anm. “L’ufficio di Procura rileva che tutte le domande che poniamo hanno per base i contenuti intercettativi. Se la ...

Noovyis : (La strategia difensiva di Luca Palamara davanti al Csm, il pg: “Risposte elusive. Stop alle domande”) Playhitmusi… - fattoquotidiano : La strategia difensiva di Luca Palamara davanti al Csm, il pg: “Risposte elusive. Stop alle domande” - rinaldodinino : IL PROCESSO INGIUSTO INTENTATO A CARICO DI SALVINI PER IL NOTO CASO DEI CLANDESTINI CHE LUI AVREBBE SEQUESTRATO ILL… - OregonAntonio : SALVINI,il 3 Ottobre p.v. andrà a processo presso il Tribunale di Catania per il sequestro della nave Gregoretti. L… - fabbri333 : @sumaistu47 Non ammettere l'evidenza è una strategia difensiva tipica dei populisti, dei sovranisti, dei dittatori.… -

Ultime Notizie dalla rete : strategia difensiva La strategia difensiva di Luca Palamara davanti al Csm, il pg: “Risposte elusive Il Fatto Quotidiano Le due facce della Premier: Ancelotti in testa, Guardiola in crisi

LONDRA – Se Guardiola piange, Ancelotti ride. Lo stellare Manchester City sconfitto ieri in casa 5-2 dal Leicester di un immenso Jamie Vardy, l’Everton del tecnico italiano primo in classifica a punte ...

Columbia Threadneedle Investments, previsioni per la fine del 2020

Il Covid-19 ha messo in evidenza le disuguaglianze sociali a livello globale, poiché le comunità a più basso reddito sono state colpite dalla crisi in misura sproporzionata. Tendenzialmente, queste pe ...

LONDRA – Se Guardiola piange, Ancelotti ride. Lo stellare Manchester City sconfitto ieri in casa 5-2 dal Leicester di un immenso Jamie Vardy, l’Everton del tecnico italiano primo in classifica a punte ...Il Covid-19 ha messo in evidenza le disuguaglianze sociali a livello globale, poiché le comunità a più basso reddito sono state colpite dalla crisi in misura sproporzionata. Tendenzialmente, queste pe ...