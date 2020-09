La scuola può diventare una bomba: servono test rapidi (Di lunedì 28 settembre 2020) "La situazione dei tamponi ai pazienti pediatrici è critica e al tempo stesso confusa: sarà importante trovare soluzioni più rapide". E' con queste parole che Rino Agostiniani, direttore dell'Area ... Leggi su globalist (Di lunedì 28 settembre 2020) "La situazione dei tamponi ai pazienti pediatrici è critica e al tempo stesso confusa: sarà importante trovare soluzioni più rapide". E' con queste parole che Rino Agostiniani, direttore dell'Area ...

AzzolinaLucia : Siamo a 204 milioni e 409 mila mascherine consegnate nelle scuole di tutta Italia. Per sapere quante mascherine h… - Arsenic48961566 : @OnlyTrvstMyself @psicayn @Nicolametrano Se lei avesse mostrato una foto della scuola, mentre stava lavorando, una… - FrancescoTalia2 : Nel comparto scuola,con atto formale(concorso burla)si saneranno tanti atti informali del 'si arrangi chi puo`'.Simma a Napuli,paisa`. - EugenioOccorsio : #Giammarioli #chiarezza Mi scuso se non sono stato chiaro: Giammarioli dice che per la scuola non si può usare il M… - raffaella_po : La buona scuola si può fare integrando digitale e presenza con passione, condivisione e innovazione. -

Ultime Notizie dalla rete : scuola può