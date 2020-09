La “Pontida del Sud” Una tre-giorni della Lega a Catania per il processo a Salvini sulla Gregoretti

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 28 settembre 2020) Laprepara la marcia su? Matteol’ha già ribattezzata la Pontida del Sud. Fa parlare la tredel Carroccio nel capoluogo etneo in concomitanza con la prima udienza delsul caso. Che si terrà sabato 3 ottobre. Nessuna esibizione muscolare, assicurano dalla. Che però non si fa sfuggire l’occasione di trasformare la messa alla sbarra del ‘capitano’ (imputato per sequestro di persona) in un grande evento mediatico (e di popolo, forse). Processi da una parte, idee dall’altra. Una tredi dibattiti on the road al porto di. Ile la Pontida del Sud Il ...