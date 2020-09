Kit Harington e Rose Leslie aspettano il loro primo figlio (Di lunedì 28 settembre 2020) Cicogna in arrivo per Kit Harington, anzi, per Jon Snow: la moglie Rose Leslie, che ne Il Trono di Spade interpretava la bruta Ygritte – personaggio cui si deve la battuta tormentone «You don't know nothing, Jon Snow» («Non sai niente, Jon Snow») – aspetta infatti il loro primo figlio. Anche se non arriva dai diretti interessati, la notizia è assolutamente ufficiale e arriva da Make Magazine UK, anzi, da un servizio fotografico in cui l'attrice posa con il pancione per l'ultimo numero. La coppia formata da Kit Harington e Rose Leslie è una delle più amate dal pubblico della serie tv Game of Thrones, che ha poi visto i loro beneamati – che non hanno avuto un ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 28 settembre 2020) Cicogna in arrivo per Kit, anzi, per Jon Snow: la moglie, che ne Il Trono di Spade interpretava la bruta Ygritte – personaggio cui si deve la battuta tormentone «You don't know nothing, Jon Snow» («Non sai niente, Jon Snow») – aspetta infatti il. Anche se non arriva dai diretti interessati, la notizia è assolutamente ufficiale e arriva da Make Magazine UK, anzi, da un servizio fotografico in cui l'attrice posa con il pancione per l'ultimo numero. La coppia formata da Kitè una delle più amate dal pubblico della serie tv Game of Thrones, che ha poi visto ibeneamati – che non hanno avuto un ...

escberrote : RT @offyesc: cerchiamo kit harington per questo gdr attivo ed accogliente, ti aspettiamo a braccia aperte splendore!! cerco gdr | gdr atti… - escberrote : @offyesc il resto dei pg della casa di carta, ovvero: denver, il professore, rio, stoccolma, lisbona, helsinki, mar… - krugesc : RT @offyesc: cerchiamo kit harington per questo gdr attivo ed accogliente, ti aspettiamo a braccia aperte splendore!! cerco gdr | gdr atti… - offyesc : cerchiamo kit harington per questo gdr attivo ed accogliente, ti aspettiamo a braccia aperte splendore!! cerco gdr… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Figlio in arrivo per Kit Harington e Rose Leslie -