Juventus, Sconcerti sentenzia: “La più brutta Juve del decennio” (Di lunedì 28 settembre 2020) Non è stata una bella Juventus quella scesa in campo ieri sera a Roma contro i giallorossi di Fonseca. Non sono arrivate le conferme attese dopo la buona prestazione fornita in casa contro la Sampdoria, merito anche di un avversario più concreto e propositivo della squadra di Claudio Ranieri. Le cause della partita opaca disputata dai campioni d’Italia potrebbero essere imputabili alle scelte apparentemente errate di Andrea Pirlo e ad una condizione fisica precaria. La Juventus ha faticato ad esprimere un gioco degno di nota, arrivando sempre in ritardo sulle seconde palle, perdendo quasi tutti i contrasti e non riuscendo quasi mai a tirare in porta. Il Maestro sa che c’è molto da lavorare, al fine di rendere la squadra bianconera più divertente ma soprattutto più ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Non è stata una bellaquella scesa in campo ieri sera a Roma contro i giallorossi di Fonseca. Non sono arrivate le conferme attese dopo la buona prestazione fornita in casa contro la Sampdoria, merito anche di un avversario più concreto e propositivo della squadra di Claudio Ranieri. Le cause della partita opaca disputata dai campioni d’Italia potrebbero essere imputabili alle scelte apparentemente errate di Andrea Pirlo e ad una condizione fisica precaria. Laha faticato ad esprimere un gioco degno di nota, arrivando sempre in ritardo sulle seconde palle, perdendo quasi tutti i contrasti e non riuscendo quasi mai a tirare in porta. Il Maestro sa che c’è molto da lavorare, al fine di rendere la squadra bianconera più divertente ma soprattutto più ...

