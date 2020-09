Il pm chiede 5 anni per Genovese. "Non ho visto Gaia e Camilla, la mia vita è distrutta" (Di lunedì 28 settembre 2020) Il pm di Roma ha chiesto una condanna 5 anni a di carcere per Pietro Genovese, il giovane accusato di duplice omicidio stradale per avere investito e ucciso Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli la notte del 22 dicembre del 2019 a Roma. Il fatto avvenne in Corso Francia. Il processo si svolge con il rito abbreviato davanti al gup Gaspare Sturzo.“Sono partito con il semaforo verde e non ho visto le due ragazze attraversare. Ma non volevo uccidere nessuno nè volevo scappare. La mia vita è distrutta” ha ribadito Genovese al gup.Il giovane, in aula, ha ricostruito prima la serata a casa di amici per festeggiare il ritorno di un amico dall’Erasmus e poi il rientro percorrendo Corso Francia ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 settembre 2020) Il pm di Roma ha chiesto una condanna 5a di carcere per Pietro, il giovane accusato di duplice omicidio stradale per avere investito e uccisoVon Freymann eRomagnoli la notte del 22 dicembre del 2019 a Roma. Il fatto avvenne in Corso Francia. Il processo si svolge con il rito abbreviato davanti al gup Gaspare Sturzo.“Sono partito con il semaforo verde e non hole due ragazze attraversare. Ma non volevo uccidere nessuno n; volevo scappare. La mia” ha ribaditoal gup.Il giovane, in aula, ha ricostruito prima la serata a casa di amici per festeggiare il ritorno di un amico dall’Erasmus e poi il rientro percorrendo Corso Francia ...

