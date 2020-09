Henry Cavill su Superman: " Non ho risposto alla chiamata di Zack Snyder perché giocavo a World of Warcraft" (Di lunedì 28 settembre 2020) Henry Cavill ricorda quando Zack Snyder gli ha telefonato per proporgli il ruolo di Clark Kent, ma lui era troppo impegnato a giocare a World of Warcraft per rispondere. Henry Cavill non nasconde la sua passione per i videogame e ricorda che quando Zack Snyder lo ha chiamato per offrirgli il ruolo di Superman ne L'uomo d'acciaio non ha risposto al telefono perché impegnato a giocare a World of Warcraft. In una recente intervista con GQ, Henry Cavill ha ricordato l'episodio occorso con Zack Snyder quando il regista ha deciso di chiamarlo per offrirgli il ruolo di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 settembre 2020)ricorda quandogli ha telefonato per proporgli il ruolo di Clark Kent, ma lui era troppo impegnato a giocare aofper rispondere.non nasconde la sua passione per i videogame e ricorda che quandolo ha chiamato per offrirgli il ruolo dine L'uomo d'acciaio non haal telefono; impegnato a giocare aof. In una recente intervista con GQ,ha ricordato l'episodio occorso conquando il regista ha deciso di chiamarlo per offrirgli il ruolo di ...

