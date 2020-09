“Guadagno troppo | abbassatemi lo stipendio” | la richiesta della conduttrice

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 28 settembre 2020) ‘Guadagnolo stipendio’. E’ la, sicuramente insolita, fatta da Zoe Ball, starBbc, all’emittente pubblica britannica, dopo l’aumento di un milione di sterline ricevuto nel 2019, che ha portato il suo compenso annuo a 1,36 milioni di sterline (1,5 milioni di euro). Ladel programma radiofonico ‘Breakfast Show’, ereditato Chris Evans (altra star super pagata) e dello show televisivo ‘Strictly it takes two’ era diventata la più pagata tra le starCorporation, dopo che l’ex campione di calcio Gary Lineker, conduttore del ‘Match of the Day’, rinnovando il suo contratto con la Bbc aveva accettato un taglio del 23 per cento del suo compenso. (Continua dopo la ...