GFVip, Tommaso Zorzi ripreso per l'ironia sul coming out di Garko: 'Rovinano la gente per due punti di share'

Nel corso della quinta puntata del Grande Fratello Vip si torna a parlare del coming out di Gabriel Garko. Nei giorni successivi, infatti, alcuni inquilini hanno fatto dell'ironia sul gesto dell'attore: Oppini e la Gregoraci si sono esibiti in una parodia tra Gabriel e Adua, mentre Tommaso Zorzi si è calato nei panni di Barbara d'Urso al grido di "Esclusiva choc, tra Adua Del Vesco e Gabriel Garko chi porta la gonna?". Inevitabile dunque che Alfonso Signorini riprenda i concorrenti. 

"Quando dici che non vuoi che la gente parli di te al femminile non puoi dire chi tra Adua e l'altro porta la gonna. Se allora Franceska parla di te al femminile anche tu sei ..."

GrandeFratello : Alfonso ha qualcosa da dire a Tommaso... quest'ultimo, convinto di non essere stato compreso, prova a giustificare… - GrandeFratello : Tommaso Zorzi: uno di noi! #GFVIP - GrandeFratello : Ok, è tempo di mettere su questi tacchi, Tommaso... e speriamo li metta su anche la Contessa! ?? ???? #GFVIP - vivodiharold12 : RT @magicawaitsforu: Tommaso: ma allora sei stronzo. AL PRESENTATORE IN DIRETTA NAZIONALE MENTRE MANGIA PATATINE STO MALISSIMO ???? #gfvip… - lydiahogws : RT @magicawaitsforu: Tommaso: ma allora sei stronzo. AL PRESENTATORE IN DIRETTA NAZIONALE MENTRE MANGIA PATATINE STO MALISSIMO ???? #gfvip… -

