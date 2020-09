Genoa, professor Galli: “Troppi casi in una volta sola. Potrebbe essere un errore di laboratorio” (Di lunedì 28 settembre 2020) “Tutti questi casi di positivita’ in una sola volta provenienti dallo stesso laboratorio mi fa sorgere qualche punto di domanda; perche’ mi e’ gia’ capitato di vedere qualche epidemia di positivita’ che poi non si e’ rivelata tale. Magari per un errore di laboratorio“. Queste le dichiarazioni di Massimo Galli, responsabile malattie infettive dell’Ospedale Sacco, in seguito alla notizia dei 14 positivi tra giocatori e componenti dello staff del Genoa. “Credo che tutto questo necessiti di una conferma – ha proseguito il professor Galli ai microfoni di Sky Sport24 – Bisogna aspettare lo sviluppo dell’epidemia, che ha la priorita’ rispetto allo svolgimento del ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 settembre 2020) “Tutti questidi positivita’ in unaprovenienti dallo stesso laboratorio mi fa sorgere qualche punto di domanda; perche’ mi e’ gia’ capitato di vedere qualche epidemia di positivita’ che poi non si e’ rivelata tale. Magari per undi laboratorio“. Queste le dichiarazioni di Massimo, responsabile malattie infettive dell’Ospedale Sacco, in seguito alla notizia dei 14 positivi tra giocatori e componenti dello staff del. “Credo che tutto questo necessiti di una conferma – ha proseguito ilai microfoni di Sky Sport24 – Bisogna aspettare lo sviluppo dell’epidemia, che ha la priorita’ rispetto allo svolgimento del ...

