Genoa, 14 positivi al Covid tra giocatori e staff (Di lunedì 28 settembre 2020) Genoa 14 positivi Coronavirus – Il Coronavirus torna a spaventare la Serie A, in particolare il Genoa. Dopo la positività del portiere dei rossoblu, Mattia Perin, risultato positivo al tampone nella mattinata di sabato scorso, e di Lasse Schone, la cui positività è stata accertata ieri mattina prima della partenza della squadra per Napoli, oggi … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 28 settembre 2020)14Coronavirus – Il Coronavirus torna a spaventare la Serie A, in particolare il. Dopo latà del portiere dei rossoblu, Mattia Perin, risultato positivo al tampone nella mattinata di sabato scorso, e di Lasse Schone, la cuità è stata accertata ieri mattina prima della partenza della squadra per Napoli, oggi … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

