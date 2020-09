E adesso preoccupano i numeri della Campania Test obbligatori per chi arriva dall' estero

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 28 settembre 2020) Patricia Tagliaferri Ieri 1.766 casi e 17 morti. Ordinanza di De Luca: "Servono controlli rigorosissimi" Se non fosse per i quasi 20mila tamponi in meno effettuati nelle ultime 24 ore, l'Italia potrebbe tirare un respiro di sollievo, soprattutto visto quello che sta succedendo nei vicini Paesi europei. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.766 i nuovi casi, rispetto ai 1.986 di sabato. Per il momento, dunque, la situazione rimane sotto controllo, nonostante i tremila focolai attivi e i picchi che si registrano in alcune regioni, come la, la regione con il maggior numero di nuovi casi e dove - dopo il record di due giorni fa, con 274 contagi - il trend rimane comunque preoccupante. Anche ieri è stata sforata quota duecento (245) e il governatore Vincenzo De Luca non ha intenzione di assistere impassibile alla risalita...