'Camera a gas per i migranti': le parole shock del portavoce di Afd (Di lunedì 28 settembre 2020) Christian Lueth, portavoce al Bundestag del partito nazifascista tedesco AfD, Alternative für Deutschland,, ha delle parole shock su come risolvere il problema dei migranti: "Possiamo sparargli o ... Leggi su globalist (Di lunedì 28 settembre 2020) Christian Lueth,al Bundestag del partito nazifascista tedesco AfD, Alternative für Deutschland,, ha dellesu come risolvere il problema dei: "Possiamo sparargli o ...

Ultime Notizie dalla rete : Camera gas

Registrato di nascosto da giornalisti mentre conversava in un bar con un blogger, Leuth ha anche affermato: "Più le cose vanno peggio per la Germania, meglio è per l'Afd".

