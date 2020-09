Blue Air torna a collegare Bucarest con Fiumicino e Bologna (Di lunedì 28 settembre 2020) (Teleborsa) – La compagnia aerea Blue Air torna a collegare Bucarest con gli aeroporti di Roma Fiumicino e Bologna. I voli si effettueranno dal 20 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021, per poi essere ripresi dal 28 marzo 2021, giorno di inizio dell’orario operativo estivo. I voli tra Roma Fiumicino e Bucarest avranno frequenza giornaliera, tra Bologna e Bucarest sarà operato 6 volte a settimana. Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 settembre 2020) (Teleborsa) – La compagnia aereaAircon gli aeroporti di Roma. I voli si effettueranno dal 20 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021, per poi essere ripresi dal 28 marzo 2021, giorno di inizio dell’orario operativo estivo. I voli tra Romaavranno frequenza giornaliera, trasarà operato 6 volte a settimana.

