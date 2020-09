Addio alle monetine da 1 e 2 cent | la Ue valuta se eliminarle da fine 2021

Leggi su corriere

(Di lunedì 28 settembre 2020) La Commissione ha avviato unazione sull’uso delleche in Italia la Zecca già non conia più dal 2018. In Belgio, Finlandia e Irlanda (e in alcuni negozi italiani) i prezzi vengono arrotondati per difetto o eccesso. Gli effetti sull’inflazione