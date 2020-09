Suarez strepitoso | doppietta e l' Atletico vince 6-1 Barcellona | esordio col botto

(Di domenica 27 settembre 2020) MADRID, Spagna, - Tutto facile all'in Liga per l 'Madrid che stende con un netto 6-1 il Granada , a punteggio pieno prima di questa giornata. A stupire tutti ci pensa proprio il neo ...

Corriere dello Sport

L'attaccante uruguaiano entra al 70' e mette il doppio sigillo finale sulla vittoria contro il Granada. In rete anche Diego Costa, Correa, Joao Felix e Llorente che regalano i primi tre punti a Simeon ...MADRID (Spagna) - Tutto facile all'esordio in Liga per l'Atletico Madrid che stende con un netto 6-1 il Granada, a punteggio pieno prima di questa giornata. A stupire tutti ci pensa proprio il neo arr ...