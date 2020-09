Sorpresi da una nevicata in montagna: donna in ipotermia, morto per il freddo il suo cagnolino (Di domenica 27 settembre 2020) Avrebbe dovuto essere un fine settimana spensierato in montagna, invece per due amici il weekend si è concluso con un ricovero per ipotermia e un cagnolino morto per il freddo. Venerdì sera attorno ... Leggi su bresciatoday (Di domenica 27 settembre 2020) Avrebbe dovuto essere un fine settimana spensierato in, invece per due amici il weekend si è concluso con un ricovero pere unper il. Venerdì sera attorno ...

CrisciGloria : Sorpresi da una nevicata in montagna: donna in ipotermia, morto per il freddo il suo cagnolino - TassoneMirko : Sorpresi a curare una piantagione di marijuana, arrestati - Il Redattore - MhdSyabil : RT @PieroMazzei: La mia sensazione è che stasera #juventini e #milanisti avessero già il cazzo in mano a cinque minuti dalla fine, ma poi s… - PieroMazzei : La mia sensazione è che stasera #juventini e #milanisti avessero già il cazzo in mano a cinque minuti dalla fine, m… - trevisotoday : Sorpresi da una nevicata in alta montagna: 32enne in ipotermia, morto il cagnolino -

Ultime Notizie dalla rete : Sorpresi una Sorpresi da una nevicata in alta montagna: 32enne in ipotermia, morto il cagnolino TrevisoToday Blitz antidroga a Roma: quattro arresti e una denuncia

I militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro, in via Michele Bonelli, hanno notato un uomo alla guida di un'utilitaria, aggirarsi con fare sospetto ed hanno deciso di sottoporlo ad ...

L'unanimità che rende poco credibile l'Europa

E' successo con la Bielorussia, succederà ancora. Per quanti cercano davvero di rafforzare peso e autorevolezza dell’Ue fuori dei suoi confini, sarà bene mettere mano quanto prima con coraggio alle pr ...

I militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro, in via Michele Bonelli, hanno notato un uomo alla guida di un'utilitaria, aggirarsi con fare sospetto ed hanno deciso di sottoporlo ad ...E' successo con la Bielorussia, succederà ancora. Per quanti cercano davvero di rafforzare peso e autorevolezza dell’Ue fuori dei suoi confini, sarà bene mettere mano quanto prima con coraggio alle pr ...