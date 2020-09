Sky | Napoli-Genoa | Mertens | Lozano e Insigne alle spalle di Osimhen

(Di domenica 27 settembre 2020) Pronto unultra offensivo per la sfida contro ilsecondo Sky. Gattuso ha deciso di variare il suo modulo con un 4-2-3-1 in cui conferma titolaredopo la dimostrazione data in campo a Parma e al suo fianco schiereràIn porta favorito Meret In mediana il sacrificato è Demme. L'articolo ilsta.

SkySport : Napoli-Genoa posticipata alle 18 di domani: i liguri attendono i risultati dei tamponi - SkyTG24 : Coronavirus, De Luca: “Per mascherine 24 ore di tolleranza, poi multe da mille euro” - SkyTG24 : Maltempo #Napoli, crollano calcinacci nella stazione metro Salvator Rosa - DilectisG : RT @napolista: Sky: #NapoliGenoa, #Mertens, #Lozano e #Insigne alle spalle di #Osimhen Gattuso vara dunque un Napoli ultra offensivo con un… - napolista : Sky: #NapoliGenoa, #Mertens, #Lozano e #Insigne alle spalle di #Osimhen Gattuso vara dunque un Napoli ultra offensi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Napoli

Sky Sport

Vigilia movimentata in casa Genoa in vista della partita con il Napoli in programma oggi, domenica 27 settembre, allo stadio San Paolo. La gara, infatti, si giocherà tre ore dopo rispetto all'orario p ...Calcio, Serie A: Genoa, il centrocampista Schone è risultato "debolmente positivo" ai tamponi e non è partito per Napoli per la partita delle 18 ...