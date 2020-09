Scuola, il buco (storico) dei supplenti: senza classi accorpate perse 3,6 milioni di ore di lezione in due settimane (Di domenica 27 settembre 2020) «Chiedere di avere tutti i supplenti il 14 settembre significa vivere nel mondo delle fiabe». Il premier Giuseppe Conte non ha usato troppi giri di parole per commentare una delle richieste arrivate dal comitato di Priorità alla Scuola, sceso in piazza insieme ai sindacati il 25 e il 26 settembre: avere gli insegnanti. Dal canto suo, il ministero dell’Istruzione fa sapere che l’80% dei posti da coprire è già stato assegnato (una percentuale variabile da Regione a Regione). Per la prima volta nelle operazioni di nomina, dicono è stata data assoluta priorità alla copertura di questa tipologia di posti nelle scuole per superare l’emergenza aggravata dal Coronavirus. E, infatti, il buco è storico. Ogni settembre l’anno scolastico inizia con ... Leggi su open.online (Di domenica 27 settembre 2020) «Chiedere di avere tutti iil 14 settembre significa vivere nel mondo delle fiabe». Il premier Giuseppe Conte non ha usato troppi giri di parole per commentare una delle richieste arrivate dal comitato di Priorità alla, sceso in piazza insieme ai sindacati il 25 e il 26 settembre: avere gli insegnanti. Dal canto suo, il ministero dell’Istruzione fa sapere che l’80% dei posti da coprire è già stato assegnato (una percentuale variabile da Regione a Regione). Per la prima volta nelle operazioni di nomina, dicono è stata data assoluta priorità alla copertura di questa tipologia di posti nelle scuole per superare l’emergenza aggravata dal Coronavirus. E, infatti, il. Ogni settembre l’anno scolastico inizia con ...

Potrebbero essere molto più di 3 milioni e mezzo di ore quelle perse dalla scuola per le cattedre che rimangono scoperte. Il calcolo è stato fatto dalla Cisl scuola che a due settimane dall’inizio del ...

