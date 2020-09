Pensioni, Conte lacrime e sangue. Abbraccia la Fornero: meglio disfarsi di quota 100 (Di domenica 27 settembre 2020) Giuseppe Conte si piega definitivamente a un altro diktat del Pd: quello sulle Pensioni con l’abolizione di quota 100. “È un progetto triennale ed era un progetto di riforma che suppliva a un disagio sociale che si era creato. Quello di persone che si sono viste allontanare di molti anni la finestra Pensionistica. Scadrà l’anno prossimo, come ricordato. Il rinnovo di quota 100 non è all’ordine del giorno”, ha assicurato il premier in collegamento con il Festival dell’economia di Trento. L’ira di Salvini: “Non consentiremo il ritorno alla Fornero” L’annuncio ha suscitato l’ira di Matteo Salvini. ”Vogliono tornare alla Legge Fornero!?!?! La Lega – ha avvertito il leader ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 27 settembre 2020) Giuseppesi piega definitivamente a un altro diktat del Pd: quello sullecon l’abolizione di100. “È un progetto triennale ed era un progetto di riforma che suppliva a un disagio sociale che si era creato. Quello di persone che si sono viste allontanare di molti anni la finestrastica. Scadrà l’anno prossimo, come ricordato. Il rinnovo di100 non è all’ordine del giorno”, ha assicurato il premier in collegamento con il Festival dell’economia di Trento. L’ira di Salvini: “Non consentiremo il ritorno alla” L’annuncio ha suscitato l’ira di Matteo Salvini. ”Vogliono tornare alla Legge!?!?! La Lega – ha avvertito il leader ...

fanpage : Ultim'ora Il Premier Conte elimina Quota 100 e annuncia la riforma del reddito di cittadinanza - LegaSalvini : ++ PENSIONI, CONTE: '#QUOTA100 NON SARÀ RINNOVATA' ++ - Corriere : Pensioni verso una riforma. Conte: Quota 100 non sarà rinnovata - adrianobusolin : RT @adrianobusolin: Conte rinnega Conte e abbatte 'quota 100'. Salvini: barricate contro la Fornero - marcomorini72 : RT @LegaSalvini: ++ PENSIONI, CONTE: '#QUOTA100 NON SARÀ RINNOVATA' ++ -