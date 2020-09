La vignetta «Io vuole imparare italiano bene» è razzista? No! Non va cancellata o modificata, ma insegnata! (Di domenica 27 settembre 2020) Nella scuola elementare di Tarcento, in provincia di Udine, ero il bambino venuto da lontano. Non parlavo ancora la lingua italiana, ma la comprendevo essendo abituato fin da piccolissimo ad ascoltarla in casa da mia madre e dai miei nonni. Adoravo Topolino, che mio nonno si faceva spedire regolarmente in Venezuela, e ricordo ancora il giorno in cui compresi una frase dei tre gemellini che conoscevo con i nomi Hugo, Paco y Luis (Qui, Quo e Qua) che recitava così: «Avanti, ragazzi!». Due semplici parole che per me significavano molto, fu la prima frase in italiano che dissi ai miei compagni di classe invitandoli a giocare con me nel cortile della scuola. Peccato che non avevano compreso il mio invito, così come purtroppo ricordo ancora la loro reazione verso colui che non sapeva ancora parlare bene la lingua italiana. La ... Leggi su open.online (Di domenica 27 settembre 2020) Nella scuola elementare di Tarcento, in provincia di Udine, ero il bambino venuto da lontano. Non parlavo ancora la lingua italiana, ma la comprendevo essendo abituato fin da piccolissimo ad ascoltarla in casa da mia madre e dai miei nonni. Adoravo Topolino, che mio nonno si faceva spedire regolarmente in Venezuela, e ricordo ancora il giorno in cui compresi una frase dei tre gemellini che conoscevo con i nomi Hugo, Paco y Luis (Qui, Quo e Qua) che recitava così: «Avanti, ragazzi!». Due semplici parole che per me significavano molto, fu la prima frase inche dissi ai miei compagni di classe invitandoli a giocare con me nel cortile della scuola. Peccato che non avevano compreso il mio invito, così come purtroppo ricordo ancora la loro reazione verso colui che non sapeva ancora parlarela lingua italiana. La ...

