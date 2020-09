ETGazzetta : La rivincita di #Ancelotti, al comando con l'Everton -

La Gazzetta dello Sport

Tre partite, tre vittorie: l'Everton di Carlo Ancelotti non sbaglia un colpo e si ritrova in testa alla classifica di Premier League. Qualcosa che non accadeva dalla stagione 1993/94, un'era preistori ...Davanti ad appena mille tifosi, il Napoli giocherà la prima gara casalinga della stagione contro il Genoa per provare a restare a punteggio pieno ...