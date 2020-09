Highlights ottobre 2020 Cartoonito

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 27 settembre 2020) PAW PATROL – NUOVI EPISODI IN PRIMA TV FREE Dal 12, tutti i giorni, alle 18.35 Arrivano su(canale 46 del DTT) i nuovi episodi in Prima Tv free, tratti dalla 6° stagione di PAW PATROL, l’amatissimo show all’insegna dell’azione e dell’amicizia che i grandi e piccoli spettatori potranno gustarsi insieme. L’appuntamento è dal 12, tutti i giorni, alle 18.35. Continua l’appuntamento speciale che vede i cuccioli Paw Patrol protagonisti in una nuova veste da supereroi, alle prese con avvincenti missioni in cui avranno a disposizione non solo nuovi gadget ma incredibili super poteri! Tante avventure sempre più adrenaliniche quindi, da guardare una dietro l’altra! La squadra di salvataggio più amata dai bambini è unita come ...