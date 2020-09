Giorgia Meloni a Il Tempo: fermo Conte sui migranti (Di domenica 27 settembre 2020) Fermare l'invasione di disperati con l'unica soluzione possibile, il blocco navale. Altrimenti il governo Conte farà diventare l'Italia «il più grande campo profughi d'Europa». Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, spiega quale sarà la strategia del suo partito e di tutto il centrodestra nei prossimi mesi. E promette che la coalizione darà battaglia all'esecutivo su tutto: dai progetti per il Recovery Plan alla legge elettorale. Discutendo ma restando sempre uniti. Al contrario del centrosinistra. Presidente Meloni, il centrodestra è maggioritario nel Paese, ma l'impressione dopo le regionali è che manchi ancora qualcosa. Il direttore del Tempo Franco Bechis vi ha invitato a «cambiare spartito». Secondo lei esistono «note ... Leggi su iltempo (Di domenica 27 settembre 2020) Fermare l'invasione di disperati con l'unica soluzione possibile, il blocco navale. Altrimenti il governofarà diventare l'Italia «il più grande campo profughi d'Europa»., leader di Fratelli d'Italia, spiega quale sarà la strategia del suo partito e di tutto il centrodestra nei prossimi mesi. E promette che la coalizione darà battaglia all'esecutivo su tutto: dai progetti per il Recovery Plan alla legge elettorale. Discutendo ma restando sempre uniti. Al contrario del centrosinistra. Presidente, il centrodestra è maggioritario nel Paese, ma l'impressione dopo le regionali è che manchi ancora qualcosa. Il direttore delFranco Bechis vi ha invitato a «cambiare spartito». Secondo lei esistono «note ...

