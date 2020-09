Domenica In | l’amarezza di Emma Marrone | “C’erano tanti pregiudizi”

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 27 settembre 2020) Intima, travolgente e all’insegna delle sua compagna di vita: la musica. Queste le caratteristiche dell’intervista rilasciata daIn, ai microfoni di Mara Venier. La cantante, reduce dal successo del suo ultimo singolo Latina, racconta la sua carriera e, con grande amarezza, rivela: “Anni fa vincere un talent era una cosa che non andava bene“.: un’agenda ricca di impegniè ospite diIn, nell’appuntamento odierno con il contenitore di Rai1 condotto da Mara Venier. Per la cantante è un periodo d’oro e ricco di impegni musicali e non solo. Dapprima il successo del suo ultimo singolo, Latina, che sta scalando le classifiche musicali. Ma ...