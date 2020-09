Daydreamer | anticipazioni | Aylin costringe Emre a lasciare Leyla

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 27 settembre 2020)I ricatti di(Sevcan Yasar) spingerannoDivit (Birand Tunca) a troncare la sua nascente liaison con la segretaria(Oznur Serceler) nelle puntate di– Le Ali del Sogno in onda domenica 27 settembre e sabato 3 ottobre 2020. Nel momento in cui l’ex minaccerà di rivelare a Can (Can Yaman) il ruolo che ha avuto nel passaggio di proprietà delle azioni della Fikri Harika di Enzo Fabbri (Ozgur Ozberk),si troverà infatti con le spalle al muro e, per non mandare nuovamente a monte il rapporto con il fratello, “sacrificherà” la sua storia con. Ecco le: ...