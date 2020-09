Coronavirus in Campania, la nuova ordinanza di De Luca: «Controlli rigorosissimi». E annuncia test obbligatori in aeroporto per chi arriva dall’estero (Di domenica 27 settembre 2020) Dopo la misura che obbliga tutti i campani a indossare la mascherina anche all’aperto, ecco arrivare dal governatore Vincenzo De Luca la nuova ordinanza che mira ad arginare i contagi da Coronavirus, nelle ultime settimane in ampia diffusione sul territorio. Per tutti quelli che rientreranno dall’estero saranno previsti test obbligatori all’aeroporto Capodichino di Napoli. L’ordinanza è ancora in via di pubblicazione e rientra nelle disposizioni che di giorno in giorno arrivano dalla Regione per provare ad contenere il più possibile una situazione senza dubbio preoccupante. Con più di 5mila nuovi casi giornalieri la Campania continua a classificarsi come ... Leggi su open.online (Di domenica 27 settembre 2020) Dopo la misura che obbliga tutti i campani a indossare la mascherina anche all’aperto, eccore dal governatore Vincenzo Delache mira ad arginare i contagi da, nelle ultime settimane in ampia diffusione sul territorio. Per tutti quelli che rientreranno dall’estero saranno previstiall’Capodichino di Napoli. L’è ancora in via di pubblicazione e rientra nelle disposizioni che di giorno in giornono dalla Regione per provare ad contenere il più possibile una situazione senza dubbio preoccupante. Con più di 5mila nuovi casi giornalieri lacontinua a classificarsi come ...

