Ascolti tv sabato 26 settembre 2020 (Di domenica 27 settembre 2020) Gli Ascolti tv del sabato sera, con la seconda sfida tra Ballando con le Stelle e Tu sì que vales. Prime Time Su Rai 1 Ballando con le Stelle 15 ha registrato nel segmento Ballando – Tutti in pista 4092.000 telespettatori, share 18,21% e nel programma un netto di 3506.000, 21,37%. Su Rai 2 La serie S.W.A.T. ha registrato 1.131.000 telespettatori, share 4,98% e 1.211.000, 5,49%. Su Rai 3 Il film Arrivano i prof? ha registrato 974.000 telespettatori, share 4,50%. Su Canale 5 Tu sì que vales ha registrato 4173.000 telespettatori, share 23,47%. Su Italia 1 Il film d’animazione L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri ha registrato un netto di 1.026.000 telespettatori, share 4,72%. Su Rete 4 Il film Programmato per uccidere ha registrato un netto di 524.000 telespettatori, share 2,53%. Su La7 ... Leggi su blogo (Di domenica 27 settembre 2020) Glitv delsera, con la seconda sfida tra Ballando con le Stelle e Tu sì que vales. Prime Time Su Rai 1 Ballando con le Stelle 15 ha registrato nel segmento Ballando – Tutti in pista 4092.000 telespettatori, share 18,21% e nel programma un netto di 3506.000, 21,37%. Su Rai 2 La serie S.W.A.T. ha registrato 1.131.000 telespettatori, share 4,98% e 1.211.000, 5,49%. Su Rai 3 Il film Arrivano i prof? ha registrato 974.000 telespettatori, share 4,50%. Su Canale 5 Tu sì que vales ha registrato 4173.000 telespettatori, share 23,47%. Su Italia 1 Il film d’animazione L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri ha registrato un netto di 1.026.000 telespettatori, share 4,72%. Su Rete 4 Il film Programmato per uccidere ha registrato un netto di 524.000 telespettatori, share 2,53%. Su La7 ...

