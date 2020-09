4 bambini positivi in 4 scuole diverse ad Aprilia: in isolamento insegnanti e compagni di classe (Di domenica 27 settembre 2020) Quattro bambini di quattro scuole diverse di Aprilia sono risultati positivi al Coronavirus. Questo è quello che emerso dai tamponi effettuati dal personale della Asl presso la ex Claudia in questi giorni. Lo annuncia il Comune di Aprilia sulla propria pagina Facebook. “I quattro bambini – che sono a casa, dal momento che le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni – frequentano i plessi scolastici Elsa Morante, Arcobaleno, Marconi e la scuola dell’infanzia delle Suore Pallottine. Le scuole stanno già avvisando le famiglie dei compagni di scuola e i relativi insegnanti, che sulla base delle procedure sanitarie previste dal Governo, dovranno osservare un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 settembre 2020) Quattrodi quattrodisono risultatial Coronavirus. Questo è quello che emerso dai tamponi effettuati dal personale della Asl presso la ex Claudia in questi giorni. Lo annuncia il Comune disulla propria pagina Facebook. “I quattro– che sono a casa, dal momento che le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni – frequentano i plessi scolastici Elsa Morante, Arcobaleno, Marconi e la scuola dell’infanzia delle Suore Pallottine. Lestanno già avvisando le famiglie deidi scuola e i relativi, che sulla base delle procedure sanitarie previste dal Governo, dovranno osservare un ...

CorriereCitta : 4 bambini positivi in 4 scuole diverse ad Aprilia: in isolamento insegnanti e compagni di classe - Lichtung5 : CORONAVIRUS: 47 NUOVI CASI POSITIVI IN ABRUZZO, CONTAGIATI ANCHE BAMBINI A PARTIRE DA UN ANNO DI ETA’ - saharaweb : @gianner @FedericoMancus A scuola molti di noi hanno maturato una coscienza politica e civica('politico'non va conf… - biif : @veramentebio @xenonian1 @mauro40981997 Anzi proprio stamattina le ho detto che i bambini positivi a scuola anche s… - CronacheNuoresi : #Covid. A #Gavoi il sindaco valuta l'interruzione dell'attività didattica e la chiusura anticipata dei locali pubbl… -