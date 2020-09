Veronafiere Restart, evento in presenza per prima iniziativa 100% online (Di sabato 26 settembre 2020) VERONA (ITALPRESS) – Un'iniziativa in presenza per lanciare il primo evento 100% online organizzato da Veronafiere. E' quella che la Spa di viale del Lavoro promuove attraverso Veronafiere Restart, mercoledì 30 settembre (inizio ore 10.30), nell'Auditorium Verdi (PalaExpo) con l'architetto e urbanista Stefano Boeri che terrà una lectio magistralis sul tema “Natura e architettura: nuove visioni per lo spazio urbano”. Seguirà l'intervento del sottosegretario di Stato al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.Ad accogliere autorità, imprenditori e professionisti, il sindaco di Verona, Federico Sboarina, e il presidente di Veronafiere, Maurizio ... Leggi su iltempo (Di sabato 26 settembre 2020) VERONA (ITALPRESS) – Un'inper lanciare il primoorganizzato da. E' quella che la Spa di viale del Lavoro promuove attraverso, mercoledì 30 settembre (inizio ore 10.30), nell'Auditorium Verdi (PalaExpo) con l'architetto e urbanista Stefano Boeri che terrà una lectio magistralis sul tema “Natura e architettura: nuove visioni per lo spazio urbano”. Seguirà l'intervento del sottosegretario di Stato al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.Ad accogliere autorità, imprenditori e professionisti, il sindaco di Verona, Federico Sboarina, e il presidente di, Maurizio ...

VERONA (ITALPRESS) – Un’iniziativa in presenza per lanciare il primo evento 100% online organizzato da Veronafiere. È quella che la Spa di viale del Lavoro promuove attraverso Veronafiere ReStart, mer ...

si stima calo del 70%

"Sull'esercizio 2020 non abbiamo ancora una proiezione spendibile, sicuramente possiamo confermare che sul fatturato si profila una diminuzione attorno al 70% sull'anno, in linea con il settore". Lo h ...

