Traffico Roma del 26-09-2020 ore 08:30 (Di sabato 26 settembre 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati l’ascolto a regolare il Traffico in queste prime ore della giornata nulla da segnalare sul Raccordo Anulare da anche lungo il percorso Urbano dell’a24 in città invece possibili rallentamenti per incidente in Piazza Re di Roma all’altezza di via Cerveteri stessa cosa Primavalle in piazza Capecelatro un sabato all’insegna del maltempo piogge e temporali interesseranno le regioni per gran parte della giornata Attenzione anche al forte vento è rallentato il servizio ferroviario della linea Roma-nettuno per un guasto alla linea tra Aprilia e Campoleone ricordiamo che nella regione Lazio e Drive per eseguire i tamponi per chi rientra da Grecia Croazia Spagna e Malta sono attivi anche il sabato dalle 9 alle 18 il drive-in del San ... Leggi su romadailynews (Di sabato 26 settembre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati l’ascolto a regolare ilin queste prime ore della giornata nulla da segnalare sul Raccordo Anulare da anche lungo il percorso Urbano dell’a24 in città invece possibili rallentamenti per incidente in Piazza Re diall’altezza di via Cerveteri stessa cosa Primavalle in piazza Capecelatro un sabato all’insegna del maltempo piogge e temporali interesseranno le regioni per gran parte della giornata Attenzione anche al forte vento è rallentato il servizio ferroviario della linea-nettuno per un guasto alla linea tra Aprilia e Campoleone ricordiamo che nella regione Lazio e Drive per eseguire i tamponi per chi rientra da Grecia Croazia Spagna e Malta sono attivi anche il sabato dalle 9 alle 18 il drive-in del San ...

Agenzia_Ansa : #Maltempo Bomba d'acqua su #Roma, allagamenti e traffico in tilt VIDEO #ANSA - TrafficoA : A1 - Scandicci-Firenze - Traffico Rallentato A1 Bologna-Roma Traffico Rallentato tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta per ... - muoversintoscan : ???? In #A1 in direzione #Roma tra il Bivio A1/Variante di Valico e #Aglio traffico rallentato dovuto al transito di… - 79_Alessio : RT @LuceverdeRoma: ??#Treni Linea Roma - Nettuno: traffico rallentato dalle ore 5:25 per un guasto alla linea tra Aprilia e Campoleone. ??Ma… - VAIstradeanas : 08:29 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 25-09-2020 ore 11:30 RomaDailyNews Accordo fra le cosche per il traffico di droga verso il Sud Italia, 237 indagati

Droga da dieci Paesi europei ed extraeuropei per tutto il Sud Italia e non soltanto. A gestire l’immenso traffico di stupefacenti una organizzazione che aveva sede anche a Catania per la Sicilia ma go ...

Genitori e insegnanti in corteo: “Senza supplenti e mascherine”

Solo un quarto delle nomine fatte e il tempo pieno è ancora una rarità. Le maestre comunali: se le colleghe si ammalano non vengono sostituite Nel giorno dello sciopero della scuola proclamato da Cub, ...

Droga da dieci Paesi europei ed extraeuropei per tutto il Sud Italia e non soltanto. A gestire l’immenso traffico di stupefacenti una organizzazione che aveva sede anche a Catania per la Sicilia ma go ...Solo un quarto delle nomine fatte e il tempo pieno è ancora una rarità. Le maestre comunali: se le colleghe si ammalano non vengono sostituite Nel giorno dello sciopero della scuola proclamato da Cub, ...